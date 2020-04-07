"Реал" может обменять Йовича на Холанда

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холандлука йовичтрансферы

"Реал" может обменять Йовича на Холанда

Во время летнего трансферного окна мадридский "Реал" может совершить громкий обмен игроками с дортмундской "Боруссией".

По информации Marca, королевский клуб хочет заполучить форварда "шмелей" Эрлинга Холанда и готов включить в сделку своего нападающего Луку Йовича.

Серб довольно успешно выступал за "Айнтрахт", поэтому может перезагрузить карьеру, вернувшись в Бундеслигу.

Рыночная стоимость Холанда - 80 миллионов евро, а Йович оценивается в сумму ровно в два раза меньше.

Не пропустите: Погба хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов