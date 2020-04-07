"Реал" может обменять Йовича на Холанда

Во время летнего трансферного окна мадридский "Реал" может совершить громкий обмен игроками с дортмундской "Боруссией".

По информации Marca, королевский клуб хочет заполучить форварда "шмелей" Эрлинга Холанда и готов включить в сделку своего нападающего Луку Йовича.

Серб довольно успешно выступал за "Айнтрахт", поэтому может перезагрузить карьеру, вернувшись в Бундеслигу.

Рыночная стоимость Холанда - 80 миллионов евро, а Йович оценивается в сумму ровно в два раза меньше.

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