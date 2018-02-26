"Реал" может обменяться игроками с клубом из Бундеслиги

Мадридский "Реал" может обменяться игроками с "Айнтрахтом" из Франкйурта-на-Майне, информирует AS.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона королевский клуб будет готов заплатить "орлам" 4 миллиона евро за их полузащитника Омара Маскареля. Вполне возможно, что в сделку по 25-летнему воспитаннику "сливочных" будет включен их нынешний хавбек Маркос Льоренте, в подписании которого заинтересован "Айнтрахт".

Напомним, "Реал" определился с очередным кандидатом на замену Бэйлу. | soccernews.ru