"Реал" может обменяться игроками с "Лионом"

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может обменяться игроками с французским "Лионом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб заинтересован в подписании полузащитника "ткачей" Набиля Фекира. При этом в сделку по 24-летнему хавбеку "сливочные" будут готовы включить своего форварда Карима Бензема, который выступал за "Лион" в период с 2004-го по 2009-й годы.

Напомним, Неймар хочет перейти в "Реал" уже следующим летом. | soccernews.ru