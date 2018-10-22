"Реал" может объявить об увольнении Лопетеги в течение сегодняшнего дня

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"Реал" может объявить об увольнении Лопетеги в течение сегодняшнего дняМадридский "Реал" может объявить об увольнении своего главного тренера Хулена Лопетеги уже в течение сегодняшнего дня.

Так, согласно информации Sky Sports, руководство королевского клуба готово пойти на радикальные меры и расстаться с 52-летним специалистом. Об этом решении может быть объявлено в течение ближайших нескольких часов.

Лопетеги возглавил "Реал" летом текущего года. Перед своим приходом на "Сантьяго Бернабеу" он со скандалом покинул пост главного тренера сборной Испании.

Напомним, "Реал" уже начал переговоры с Конте. | soccernews.ru

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