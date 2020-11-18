"Реал" может остаться без двух основных защитников перед матчем с "Интером"

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"Реал" может остаться без двух основных защитников перед матчем с "Интером"

Защитники "Реала" Рафаэль Варан и Серхио Рамос получили травмы в матчах за сборные Франции и Испании в Лиге наций, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в ближайшее время оба игрока пройдут медицинское обследование, которое определит степень серьезности травм и сроки их восстановления. Есть опасения, что оба игрока матч 10-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (21 ноября), а также поединок 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера" (25 ноября).

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 27-летний Варан принял участие в 10 поединках.

Не пропустите: "Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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