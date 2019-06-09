"Реал" может отдать Луку Зидана в аренду

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"Реал" может отдать Луку Зидана в аренду

Вратарь "Реала" Лука Зидан, вероятно, сменит клуб этим летом.

По сведениям Football Espana, "сливочные" хотят отправить 21-летнего голкипера в аренду для получения игровой практики. В его услугах уже заинтересовано несколько клубов Примеры.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне основным голкипером "Реала" будет Тибо Куртуа, а вторым вратарем станет Андрей Лунин, выступавший на правах аренды в "Леганесе".

В минувшем сезоне Лука Зидан провел за первую команды всего один матч, в котором пропустил два гола.

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