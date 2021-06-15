"Реал" может отдать Лунина в четвёртую аренду

Фото инстаграм Андрея Лунина

Мадридский "Реал" готов этим летом отправить вратаря Андрея Лунина в другую команду для получения игровой практики.

Новым клубом 22-летнего украинского стража ворот может стать "Кадис", пишет "Мета Спорт".

Сообщается, что уход голкипера в аренду одобряет как президент "сливочных" Флорентино Перес, так и главный тренер Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне Лунину довелось только раз выйти на поле - в матче Кубка Испании против "Алькояно" (1:2).

Ранее "Реал" уже отдавал футболиста в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо".

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