"Реал" может отдать Лунина в четвёртую аренду
Мадридский "Реал" готов этим летом отправить вратаря Андрея Лунина в другую команду для получения игровой практики.
Новым клубом 22-летнего украинского стража ворот может стать "Кадис", пишет "Мета Спорт".
Сообщается, что уход голкипера в аренду одобряет как президент "сливочных" Флорентино Перес, так и главный тренер Карло Анчелотти.
В прошлом сезоне Лунину довелось только раз выйти на поле - в матче Кубка Испании против "Алькояно" (1:2).
Ранее "Реал" уже отдавал футболиста в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо".
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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