Мадридский "Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летом, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба установившиеся тенденции на сегодняшнем трансферном рынке, когда игроков оценивают в 200 миллионов евро, считает неприемлемыми. Ввиду этого, "сливочные", так и сумевшие договориться пока ни по одному из намеченных ими трансферов - Неймара, Харри Кейна, Эдена Азара, Роберта Левандовски, планируют сделать ставку на имеющихся в составе своих игроков.

Напомним, в Испании определили четырех кандидатов на усиление линии атаки "Реала". | soccernews.ru