"Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летом

1 Теги реал мадрид

"Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летомМадридский "Реал" может отказаться от дорогостоящих приобретений этим летом, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба установившиеся тенденции на сегодняшнем трансферном рынке, когда игроков оценивают в 200 миллионов евро, считает неприемлемыми. Ввиду этого, "сливочные", так и сумевшие договориться пока ни по одному из намеченных ими трансферов - Неймара, Харри Кейна, Эдена Азара, Роберта Левандовски, планируют сделать ставку на имеющихся в составе своих игроков.

Напомним,  в Испании определили четырех кандидатов на усиление линии атаки "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Видимо на Неймара решили подкопить. А его трансфер со всеми затратами выйдет в 400-500 миллионов.

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