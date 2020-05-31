"Реал" может отказаться от летних трансферов
Мадридский "Реал" может отказаться от трансферов в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб испытывает финансовые сложности из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Доходы "Реала" сильно упали, поэтому клуб намерен компенсировать убытки сокращением зарплат футболистов.
В связи с этим, "Реал" предложил футболистам, которыми он интересуется, подождать лета 2021 года, чтобы осуществить их трансферы.
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|Команда
|М
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|1
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14