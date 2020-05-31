"Реал" может отказаться от летних трансферов

Мадридский "Реал" может отказаться от трансферов в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб испытывает финансовые сложности из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Доходы "Реала" сильно упали, поэтому клуб намерен компенсировать убытки сокращением зарплат футболистов.

В связи с этим, "Реал" предложил футболистам, которыми он интересуется, подождать лета 2021 года, чтобы осуществить их трансферы.

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