"Реал" может отказаться от подписания Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" откажется от подписания контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, если футболист подпишет новое соглашение с французским клубом, сообщает АВС.
По сведениям источника, парижский клуб предложил форварду новый контракт до лета 2024 года, но с опцией трансфера в 2023-м. Семья Мбаппе давит на него, чтобы он принял предложение клуба. "Реал" знает о происходящем, но не будет ничего предпринимать, так как уже согласовал с игроком условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14