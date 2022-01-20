"Реал" может отказаться от подписания Мбаппе

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"Реал" может отказаться от подписания Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" откажется от подписания контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, если футболист подпишет новое соглашение с французским клубом, сообщает АВС.

По сведениям источника, парижский клуб предложил форварду новый контракт до лета 2024 года, но с опцией трансфера в 2023-м. Семья Мбаппе давит на него, чтобы он принял предложение клуба. "Реал" знает о происходящем, но не будет ничего предпринимать, так как уже согласовал с игроком условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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