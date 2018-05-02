"Реал" может отказаться от подписания нового вратаря

Теги реал мадридкейлор навасфлорентино перес

"Реал" может отказаться от подписания нового вратаряМадридский "Реал" может отказаться от подписания нового вратаря, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес остался более чем доволен игрой вратаря свой команды Кейлора Наваса во вчерашнем ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии". Ввиду этого не исключается, что руководство "сливочных" может отказаться от идеи подписания нового "первого номера". В таком случае "Реал" может переключить свое внимание на приобретение перспективного стража ворот, который в будущем может стать заменой костариканцу.

Напомним, "Реал" повторил достижение "Ювентуса". | soccernews.ru

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