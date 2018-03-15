"Реал" может отказаться от покупки Де Хеа и Куртуа в пользу другого вратаря

Мадридский "Реал" может отказаться от покупки голкиперов Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси") в пользу другого вратаря.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в королевском клубе внимательно следят за выступлениями в текущем сезоне Алиссона из "Ромы". Учитывая высокую трансферную стоимость "первых номеров" "красных дьяволов" и "аристократов", а также нежелание английских грандов расставаться со своими игроками, "сливочные" уже в ближайшее время могут сконцентрировать все свои усилия на подписании бразильца.

Напомним, "Реал" намерен ускорить трансфер Неймара. | soccernews.ru