"Реал" может отказаться от покупки Де Хеа и Куртуа в пользу другого вратаря

Теги реал мадридтибо куртуаманчестер юнайтедромаалиссончелсидавид де хеа

"Реал" может отказаться от покупки Де Хеа и Куртуа в пользу другого вратаряМадридский "Реал" может отказаться от покупки голкиперов Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Тибо Куртуа ("Челси") в пользу другого вратаря.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в королевском клубе внимательно следят за выступлениями в текущем сезоне Алиссона из "Ромы". Учитывая высокую трансферную стоимость "первых номеров" "красных дьяволов" и "аристократов", а также нежелание английских грандов расставаться со своими игроками, "сливочные" уже в ближайшее время могут сконцентрировать все свои усилия на подписании бразильца.

Напомним, "Реал" намерен ускорить трансфер Неймара. | soccernews.ru

комментарии
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Пусть берут Д. Де Хеа.

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И это правильно!

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