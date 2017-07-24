Мадридский "Реал" может отказаться от покупки игрока на замену Данило, который присоединился к "Манчестер Сити".

Как информирует испанская пресса, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан намерен привлечь в первую команду правого защитника из молодежного состава Хакими Ашрафа. В случае, если 18-летний бек не сумеет впечатлить наставника "сливочных", француз пойдет на эксперименты путем перевода на проблемную позицию Лукаса Васкеса или Рафаэля Варана.

Напомним, Зидан заявил, что он не просил руководство "Реала" покупать форварда. | soccernews.ru