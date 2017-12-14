"Реал" может отказаться от покупки Кейна и Левандовски

Мадридский "Реал" может отказаться от покупки дорогостоящих форвардов - Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма"и Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии".

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб вполне может сменить свои летние трансферные приоритеты ввиду того, что "шпоры" и чемпионы Германии могут запросить за своих ведущих нападающих немалые суммы. В таком случае "сливочные" будут готовы переключить свое внимание на менее дорогостоящих игроков линии атаки.

Напомним, "Реал" вышел в финал клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru