"Реал" может отказаться от покупки Кейна и Левандовски

Теги реал мадридтоттенхэмбавария мюнхенроберт левандовскихарри кейн

"Реал" может отказаться от покупки Кейна и ЛевандовскиМадридский "Реал" может отказаться от покупки дорогостоящих форвардов - Харри Кейна из лондонского "ТоттенхэмаРоберта Левандовски из мюнхенской "Баварии".

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб вполне может сменить свои летние трансферные приоритеты ввиду того, что "шпоры" и чемпионы Германии могут запросить за своих ведущих нападающих немалые суммы. В таком случае "сливочные" будут готовы переключить свое внимание на менее дорогостоящих игроков линии атаки.

Напомним, "Реал" вышел в финал клубного Чемпионата Мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов