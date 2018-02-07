"Реал" может отказаться от приобретения Левандовски

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовски

"Реал" может отказаться от приобретения ЛевандовскиМадридский "Реал" может отказаться от приобретения форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Chiringuito, королевский клуб заинтересован в подписании 29-летнего нападающего. Однако на пути трансфера поляка в стан "сливочных" могут стать высокие финансовые запросы немецкого гранда по своему игроку. Переплачивать же за футболиста руководство "Реала" не намерено.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" предпринял первые шаги по подписанию Азара. | soccernews.ru

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