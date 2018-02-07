"Реал" может отказаться от приобретения Левандовски

Мадридский "Реал" может отказаться от приобретения форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на El Chiringuito, королевский клуб заинтересован в подписании 29-летнего нападающего. Однако на пути трансфера поляка в стан "сливочных" могут стать высокие финансовые запросы немецкого гранда по своему игроку. Переплачивать же за футболиста руководство "Реала" не намерено.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" предпринял первые шаги по подписанию Азара. | soccernews.ru