"Реал" может отказаться от притязаний на Неймара

Мадридский "Реал" может отказаться от притязаний на ведущего форварда ПСЖ Неймара, информирует испанская пресса.

Так. сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес, который выступал главным инициатором переезда бразильца на "Сантьяго Бернабеу", может отказаться от его приобретения. Причинами такого возможного решения босса "сливочных" называются недостаточно уверенная игра футболиста на Чемпионате Мира в России и его частые симуляции.

Напомним, "Реал" определился с размером предложения по Азару. | soccernews.ru