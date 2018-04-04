"Реал" может отказаться от трансфера Азара

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"Реал" может отказаться от трансфера АзараМадридский "Реал" может отказаться от трансфера вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Evening Standard.

По сведениям источника, королевский клуб мечтает подписать одного из ведущих игроков "аристократов" уже достаточно давно. Однако не лучшее выступление бельгийца в последнее время вынудило руководство "сливочных" пока повременить с возможной покупкой игрока.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач в 43 матчах за "Челси".

Напомним, вчера "Реал" разгромил на выезде "Ювентус" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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В последнее время с топовыми командами Азар не показывает ничего.

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