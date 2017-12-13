"Реал" может отказаться от трансфера Икарди из-за Роналду
Мадридский "Реал" может отказаться от трансфера форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует испанская пресса.
Сообщается, что против приобретения аргентинца выступил ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду, который считает, что нападающий "нерадзурри" может нарушить установившийся баланс в "раздевалке" команды. Поэтому вполне возможно, что руководство королевского клуба прислушается к мнению своей главной звезды и переключит свое внимание на альтернативные варианты.
Напомним, у Переса и Зидана разошлись мнения в вопросе одного из возможных звездных приобретений клуба. | soccernews.ru
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