"Реал" может отказаться от трансфера Вернера из-за проблем форварда с ушами
"Реал" обеспокоен состоянием здоровья нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб может отказаться от идеи покупки футболиста из-за его проблем с ушами. Ранее форвард не смог справиться с шумом, который создавали болельщики "Бешикташа" и попросил замену в середине первого тайма.
Ранее сообщалось, что "Реал" также интересуется Федором Смоловым ("Краснодар"), Мауро Икарди ("Интер"), Андре Силвой ("Милан") и Алексисом Санчесом ("Арсенал").
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|13
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|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
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|19
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|Айнтрахт Франкфурт
|13
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|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2