"Реал" может отказаться от трансфера Вернера из-за проблем форварда с ушами

Теги реал мадридрб лейпцигтимо вернер

"Реал" может отказаться от трансфера Вернера из-за проблем форварда с ушами

"Реал" обеспокоен состоянием здоровья нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может отказаться от идеи покупки футболиста из-за его проблем с ушами. Ранее форвард не смог справиться с шумом, который создавали болельщики "Бешикташа" и попросил замену в середине первого тайма.

Ранее сообщалось, что "Реал" также интересуется Федором Смоловым ("Краснодар"), Мауро Икарди ("Интер"), Андре Силвой ("Милан") и Алексисом Санчесом ("Арсенал"). 

Не пропустите: Зимой "Реал" может подписать форварда "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 13 13
16 Фрайбург 13 11
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 13 2
Полная таблица

топ-5 тегов