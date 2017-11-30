"Реал" может отказаться от трансфера Вернера из-за проблем форварда с ушами

"Реал" обеспокоен состоянием здоровья нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может отказаться от идеи покупки футболиста из-за его проблем с ушами. Ранее форвард не смог справиться с шумом, который создавали болельщики "Бешикташа" и попросил замену в середине первого тайма.

Ранее сообщалось, что "Реал" также интересуется Федором Смоловым ("Краснодар"), Мауро Икарди ("Интер"), Андре Силвой ("Милан") и Алексисом Санчесом ("Арсенал").

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