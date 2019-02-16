"Реал" может отказаться от трансфера защитника "Бетиса"
"Реал" планирует отказаться от покупки игрока "Бетиса" Эктора Фирпо из-за его частых травм, передает AS.
По информации издания, 22-летний Фирпо повредил бедро и выбыл из строя на месяц.
Стоит отметить, что чуть больше месяца назад футболист получил такое же повреждение. Всего за последние полтора года игрок травмировался уже четыре раза.
"Реал" планировал приобрести Фирпо в летнее трансферное окно, заплатив 50 миллионов евро отступных.
В текущем сезоне он участвовал в 16 матчах, отметившись 3 голами и одним ассистом.
"Реал" располагается на 2 строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 45 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|23
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|2
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|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18