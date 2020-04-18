"Реал" может отказаться от возвращения Хакими

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"Реал" может отказаться от возвращения Хакими

Мадридский "Реал" до сих пор не определился с окончательной позицией по будущему защитника Ашрафа Хакими.

По информации Bild, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит марокканца в стартовом составе своей команды.

Поэтому не исключено, что следующий сезон 21-летний футболист также начнёт за пределами "Сантьяго Бернабеу".

Ситуацией может воспользоваться дортмундская "Боруссия", которая заинтересована в продолжении сотрудничества с Хакими.

Фулбек выступает за "шмелей" на правах аренды с лета 2018 года. В его активе 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.

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