"Реал" может отказаться от возвращения Хакими
Мадридский "Реал" до сих пор не определился с окончательной позицией по будущему защитника Ашрафа Хакими.
По информации Bild, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не видит марокканца в стартовом составе своей команды.
Поэтому не исключено, что следующий сезон 21-летний футболист также начнёт за пределами "Сантьяго Бернабеу".
Ситуацией может воспользоваться дортмундская "Боруссия", которая заинтересована в продолжении сотрудничества с Хакими.
Фулбек выступает за "шмелей" на правах аренды с лета 2018 года. В его активе 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16