"Реал" может отложить покупку ван де Бека

Теги реал мадридаяксдонни ван де бек

"Реал" может отложить покупку ван де Бека

Хавбек "Аякса" Донни ван де Бек, возможно, не перейдет в "Реал" этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, сперва "сливочным" необходимо продать футболистов, на которых не рассчитывает клуб. Поэтому покупку ван де Бека могут отложить до зимы или следующего лета.

Однако не исключено, что голландец может успеть перебраться в "Реал" этим летом. Напомним, что мадридский клуб готов заплатить за игрока 55 миллионов евро.

Отметим, что трансферное окно в Испании открыто до 2 сентября.

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