"Реал" может отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"

Мадридский "Реал" может досрочно прекратить аренду украинского вратаря Андрея Лунина в "Вальядолиде", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб хочет найти для украинца команду, в которой он будет гарантированно выходить на поле.

В нынешнем сезоне 20-летний Лунин не провел за "Вальядолид" ни одного матча. В минувшем сезоне украинский голкипер на правах аренды играл за "Леганес", провел семь матчей и пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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