"Реал" может отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"

Теги реал мадридреал вальядолидандрей лунин

"Реал" может отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"

Мадридский "Реал" может досрочно прекратить аренду украинского вратаря Андрея Лунина в "Вальядолиде", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб хочет найти для украинца команду, в которой он будет гарантированно выходить на поле.

В нынешнем сезоне 20-летний Лунин не провел за "Вальядолид" ни одного матча. В минувшем сезоне украинский голкипер на правах аренды играл за "Леганес", провел семь матчей и пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на рождественском празднике "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 декабря

Главные новости дня: 9 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 15 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе Хетафе 16 27
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 16 26
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 16 23
11 Бетис Бетис 16 22
12 Леванте Леванте 16 20
13 Вильярреал Вильярреал 16 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 16 19
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 16 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 16 13
19 Леганес Леганес 16 9
20 Эспаньол Эспаньол 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов