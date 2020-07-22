"Реал" может отправить молодого бразильца в "Байер"

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"Реал" может отправить молодого бразильца в "Байер"

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер может перейти в "Байер", сообщает Goal.

По сведениям издания, мадридский клуб готов отдать хавбека в аренду. Руководство "Реала" считает, что Рейньер сможет набраться опыта в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что арендовать бразильца может "Вальядолид".

Напомним, что "Реал" купил 18-летнего Рейньера у "Фламенго" в январе 2020 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел три матча за вторую команду "Реала" "Кастилью" и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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