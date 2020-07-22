"Реал" может отправить молодого бразильца в "Байер"
Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер может перейти в "Байер", сообщает Goal.
По сведениям издания, мадридский клуб готов отдать хавбека в аренду. Руководство "Реала" считает, что Рейньер сможет набраться опыта в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что арендовать бразильца может "Вальядолид".
Напомним, что "Реал" купил 18-летнего Рейньера у "Фламенго" в январе 2020 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел три матча за вторую команду "Реала" "Кастилью" и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
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|О
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|32
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|2
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|Байер Леверкузен
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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