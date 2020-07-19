"Реал" может отправить полузащитника в "Вальядолид"

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"Реал" может отправить полузащитника в "Вальядолид"

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер может перейти в "Вальядолид", сообщает CОРЕ.

По сведениям источника, королевский клуб хочет отдать бразильца в аренду, чтобы он получал регулярную игровую практику. Клубам не составит проблемы достичь договоренности, так как владельцем "Вальядолида" является бывший нападающий "Реала" Роналдо.

Напомним, что "Реал" купил 18-летнего Рейньера у "Фламенго" в январе 2020 года за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел три матча за вторую команду "Реала" "Кастилью" и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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