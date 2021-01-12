"Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт"

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может зимой отправиться в аренду в "Айнтрахт", сообщает Sky Sports.

По словам источника, клубы уже договорились между собой, а немцы начали обсуждения деталей договора с 23-летним сербом.



Напомним, что Йович ранее выступал за "Айнтрахт". Именно их этого клуба он переехал Мадрид летом 2019 года. Однако, за полтора года, проведенных в "королевском клубе", нападающий выходил в основе только 11 раз.



Форвард уже изъявлял желание покинуть Испанию, в его услугах были заинтересованы "Милан" и "Вулверхэмптон".