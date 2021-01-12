"Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт"

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"Реал" может отправить Йовича в аренду в "Айнтрахт"Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может зимой отправиться в аренду в "Айнтрахт", сообщает Sky Sports.

По словам источника, клубы уже договорились между собой, а немцы начали обсуждения деталей договора с 23-летним сербом.

Напомним, что Йович ранее выступал за "Айнтрахт". Именно их этого клуба он переехал Мадрид летом 2019 года. Однако, за полтора года, проведенных в "королевском клубе", нападающий выходил в основе только 11 раз. 

Форвард уже изъявлял желание покинуть Испанию, в его услугах были заинтересованы "Милан" и "Вулверхэмптон".

Действующий контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. 

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