"Реал" может перехватить Артура у "Барселоны"

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"Реал" может перехватить Артура у "Барселоны"

"Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Гремио" Артуру Рамосу, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент главным претендентом на хавбека является "Барселона", но "сливочные" пытаются сыграть на опережение. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро. Также им интересуется "Челси".

В этом сезоне 21-летний Артур провел за "Гремио" 48 матчей и забил 2 гола.

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