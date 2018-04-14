"Реал" может перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"

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"Реал" может перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения форварда земляков из "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, после того, как в королевском клубе разуверились в возможности подписания ближайшим летом Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Неймара (ПСЖ), взор "сливочных" был переключен на 27-летнего нападающего "матрасников".

Отметим, что Гризманн является главной трансферной целью каталонской "Барселоны".

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