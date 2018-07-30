"Реал" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Лестера" Харри Магуайром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" готовы принять участие в борьбе за 25-летнего бека, главным претендентом на которого считается "Манчестер Юнайтед". "Лисы" уже оценили футболиста в 90 миллионов евро, что делает его потенциальный трансфер самым дорогим в истории для игрока линии обороны.

Напомним, "Реал" сделал предложение сразу по двум игрокам "Челси". | soccernews.ru