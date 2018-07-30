"Реал" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедлестер ситихарри магуайр

"Реал" может перехватить главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Лестера" Харри Магуайром, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" готовы принять участие в борьбе за 25-летнего бека, главным претендентом на которого считается "Манчестер Юнайтед". "Лисы" уже оценили футболиста в 90 миллионов евро, что делает его потенциальный трансфер самым дорогим в истории для игрока линии обороны.

Напомним, "Реал" сделал предложение сразу по двум игрокам "Челси". | soccernews.ru

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