"Реал" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Реал" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: твиттер Нуссаира Мазрауи/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Барселоны" Нуссаиру Мазрауи, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Реала" Мазрауи может стать конкурентом основного правого защитника Даниэля Карвахаля.

Контракт Мазрауи с "Аяксом" истекает ближайшим летом, поэтому он станет свободным агентом и сможет присоединиться к новому клубу бесплатно. Ранее сообщалось, что 24-летним марокканцем также интересуются "Барселона" и "Бавария".

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