"Реал" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" заинтересовался вингером английского "Лестера" Риядом Махрезом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе изучают возможность подписания 26-летнего алжирца, главным претендентом на которого называется "Манчестер Сити", уже следующим летом. При этом "сливочные" надеются, что "лисы" будут склонны к продаже своего игрока не конкуренту из АПЛ, а за границу.

В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 играх за "Лестер".

Напомним, Перес сомневается в трансфере Неймара. | soccernews.ru