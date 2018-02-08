"Реал" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

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"Реал" может перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" заинтересовался вингером английского "Лестера" Риядом Махрезом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе изучают возможность подписания 26-летнего алжирца, главным претендентом на которого называется "Манчестер Сити", уже следующим летом. При этом "сливочные" надеются, что "лисы" будут склонны к продаже своего игрока не конкуренту из АПЛ, а за границу.

В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 играх за "Лестер".

Напомним, Перес сомневается в трансфере Неймара. | soccernews.ru

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