"Реал" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Теги реал мадридювентусливерпульэмре джан

"Реал" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Gazzetta di Parma, главным претендентом на 24-летнего хавбека "красных" называется туринский "Ювентус". Однако "старая сеньора" на сегодняшний день все еще не начала вести переговоры с немцем, который ближайшим летом станет свободным агентом, о подписании с ним контракта. Ввиду этого, королевский клуб может воспользоваться ситуацией и опередить чемпионов Италии в борьбе за игрока.

Напомним, Одриосола сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru

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