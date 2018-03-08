"Реал" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Gazzetta di Parma, главным претендентом на 24-летнего хавбека "красных" называется туринский "Ювентус". Однако "старая сеньора" на сегодняшний день все еще не начала вести переговоры с немцем, который ближайшим летом станет свободным агентом, о подписании с ним контракта. Ввиду этого, королевский клуб может воспользоваться ситуацией и опередить чемпионов Италии в борьбе за игрока.