"Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Гремио" Пепе Коссе, сообщает журналист SporTV Андре Эрнан в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него около 20 миллионов евро. Стоит отметить, что также форвард входит в сферу интересов "Зенита", "Севильи" и "Порту".

23-летний Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года. Всего он провел за клуб 99 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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