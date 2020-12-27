Лэмпард раскритиковал Вернера за матч с "Арсеналом"

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Лэмпард раскритиковал Вернера за матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард остался недоволен игрой немецкого нападающего Тимо Вернера в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:3).

"Тимо не помогал команде, что с мячом, что без мяча. Мы должны дать ему время. Я продолжаю объяснять Вернеру, что теперь он играет в другом чемпионате. Нам нужно ускорить процесс его адаптации. Мы обсудим его физическое состояние", - приводит слова Лэмпарда Goal.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Лэмпард высказался о поражении от "Арсенала". | http://soccernews.ru
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