"Реал" может перехватить у "Барселоны" Дембеле

Мадридский "Реал" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает 20-летнего футболиста атакующего плана в качестве альтернативы форварду "Монако" Килиана Мбаппе, за которого монегаски запросили 180 миллионов евро. Учитывая, что французский легионер "шмелей" входит в трансферные планы каталонской "Барселоны", "сливочные" могут ускорить переговоры с "Боруссией" по их перспективному игроку.

Напомним, "Реал" может потерять одного из своих защитников. | soccernews.ru