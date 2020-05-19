"Реал" может переманить 18-летнего игрока "Барселоны"

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"Реал" может переманить 18-летнего игрока "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Ксавье Муямба может покинуть команду уже во время летнего трансферного окна.

По информации Voetbal International, несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании 18-летнего футболиста.

Достоверно известно о желании "Реала", "Ювентуса", "Интера" и "Челси" заполучить перспективного голландца.

Муямба перешёл в "Барсу" прошлым летом, однако шанса в основе не получил, выступая только за команду U-19.

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