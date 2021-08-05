"Реал" может подать в суд на Ла Лигу

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"Реал" может подать в суд на Ла ЛигуФото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может подать в суд на Ла Лигу.

Как сообщает El Independiente, "сливочные" подадут в суд на Ла Лигу в случае сделки с инвестиционным фондом CVC на 2.7 миллиарда евро за незаконное присвоение активов.

Отмечается, что против этой сделки также выступают "Барселона" и "Атлетик Бильбао".

Ожидается, что на следующей неделе состоится голосование по этому вопросу, на котором все клуба Ла Лиги (42) сядут за стол, чтобы обсудить создание совместного предприятия.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" и "Барселона" выступают против сделки Ла Лиги с CVC на 2.7 миллиарда евро. | http://soccernews.ru
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