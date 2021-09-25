"Реал" может подписать Александера-Арнольда

Теги реал мадридливерпультрент александр-арнольд

"Реал" может подписать Александера-АрнольдаФото: инстаграм Трента/Автор неизвестен

Футболист "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заинтересовал мадридский "Реал", сообщает портал El Nacional.

По информации источника, королевский клуб взволновал позицией правого защитника, так как Альваро Одриосола не сумел закрепиться в составе, а Даниэль Карвахаль стал травматичным.

Напомним, что Александер-Арнольд - воспитанник "Ливерпуля", его контракт с "красными" рассчитан до лета 2025 года.

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