"Реал" может подписать Алексиса Санчеса

Мадридский "Реал" может заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" отказались приобретать чилийца текущим летом, но в клубе рассматривают возможность подписания контракта с футболистом через год, когда у него истечет срок действия соглашения с "канонирами" и он получит статус свободного агента.

Напомним, "Реал" может подписать Азаара следующим летом. | soccernews.ru