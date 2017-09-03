"Реал" может подписать Алексиса Санчеса

Теги реал мадридалексис санчесарсенал лондон

"Реал" может подписать Алексиса СанчесаМадридский "Реал" может заполучить форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" отказались приобретать чилийца текущим летом, но в клубе рассматривают возможность подписания контракта с футболистом через год, когда у него истечет срок действия соглашения с "канонирами" и он получит статус свободного агента.

Напомним, "Реал" может подписать Азаара следующим летом. | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Великолепный ход Реала. Хорошее приобретение.

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