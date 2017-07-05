"Реал" может подписать бывшего вратаря "Барселоны"

Мадридский "Реал" может подписать бывшего вратаря каталонской "Барселоны" Хосе Аурелио Суареса, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает возможность заключения контракта с 21-летним футболистом, который в настоящее время является свободным агентом. В случае подписания "сливочными" контракта с Суаресом, он будет отправлен в молодежную команду.

Напомним, "Реал" не теряет надежд заменить Наваса топовым вратарем. | soccernews.ru