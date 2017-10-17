Следующим летом мадридский "Реал" может подписать еще одного защитника "Атлетико", информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в королевском клубе остались не удовлетворены адаптацией в команде Хесуса Вальехо. Поэтому, если 20-летний бек до конца текущего сезона не убедит тренерский штаб "сливочных" в своей состоятельности, летом ему придется подыскивать для себя новую команду. Заменой же для Вальехо в "Реале" определили игрока "матрасников" Лукаса Эрнандеса, стоимость которого может составить 40-50 миллионов евро.

Напомним, что этим летом из "Атлетико" в королевский клуб перешел брат Лукаса Тео.

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