"Реал" может подписать еще одного защитника "Атлетико"

Мадридский "Реал" может подписать защитника земляков из "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб внимательно следит за игрой 21-летнего бека "матрасников" в текущем сезоне. Учитывая же свои проблемы в центре обороны, "сливочные" вполне могут предпринять попытки подписать перспективного игрока.

Напомним, что прошлым летом из "Атлетико" в "Реал" перебрался младший брат Лукаса Тео Эрнандес.

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