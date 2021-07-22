"Реал" может подписать Кьеллини

Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини может перейти в "Реал".

Как сообщает Rai Sport, мадридский клуб может подписать контракт с возрастным итальянским защитником в том случае, если тот не продлит соглашение с "Ювентусом".

Напомним, что на контракт Кьеллини с "бьянконери" закончился 30 июня, а заявления о продлении до сих пор не последовало.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 17 матчей в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.

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