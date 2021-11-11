"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может предпринять попытку купить Килиана Мбаппе не дожидаясь окончания его контракта с ПСЖ.

Как сообщает издание Marcа, королевский клуб может сделать предложение о покупке Мбаппе в январе. Это будет жестом доброй воли. В клубе уже знают, что ответ будет, но они хотят показать ПСЖ, что цель заключалась не в том, чтобы подписать его на правах свободного агента.

По информации источника, "сливочные" намерены объединить Мбаппе и Винисиуса, двух игроков, которые ознаменуют собой эпоху для клуба и будут блистать на новом "Сантьяго Бернабеу".

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