"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" может предпринять попытку купить Килиана Мбаппе не дожидаясь окончания его контракта с ПСЖ.
Как сообщает издание Marcа, королевский клуб может сделать предложение о покупке Мбаппе в январе. Это будет жестом доброй воли. В клубе уже знают, что ответ будет, но они хотят показать ПСЖ, что цель заключалась не в том, чтобы подписать его на правах свободного агента.
По информации источника, "сливочные" намерены объединить Мбаппе и Винисиуса, двух игроков, которые ознаменуют собой эпоху для клуба и будут блистать на новом "Сантьяго Бернабеу".
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