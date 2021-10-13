"Реал" может подписать Погба бесплатно

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"Реал" может подписать Погба бесплатно

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, хавбек может достаться "Реалу" бесплатно. Также игроком интересуется "Ювентус". "Манчестер Юнайтед" в свою очередь пытается продлить контракт с Погба, но он пока не принял решение.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.

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