"Реал" может подписать Погба бесплатно
Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, хавбек может достаться "Реалу" бесплатно. Также игроком интересуется "Ювентус". "Манчестер Юнайтед" в свою очередь пытается продлить контракт с Погба, но он пока не принял решение.
В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.
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|27
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|27
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|27
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|11
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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