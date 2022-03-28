"Реал" может подписать полузащитника "Боруссии"
Фото: твиттер Беллингема\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" заинтересован в подписании полузащитника "Боруссии" Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает немецкое издание BILD.
По информации источника, королевский клуб намерен провести этот трансфер летом 2023 года. В игроке также заинтересован "Ливерпуль".
Отмечается, что сумма потенциального перехода оценивается в 100 миллионов евро.
Сообщается, что такое решение может быть принято руководством "Мадрида" из-за того, что в 2023 году и Тони Кроос, и Лука Модрич могут покинуть клуб и Беллингем будет призван заменить их вместо с Эдуардо Камавингой и Федерико Вальверде.
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