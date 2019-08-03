"Реал" может подписать португальского хавбека

"Реал" интересуется хавбеком лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешем.

Как сообщает O Jogo, трансферу может поспособствовать известный агент Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с мадридским клубом.

Вероятно, Фернандеш рассматривается в качестве альтернативы Полю Погба. Ранее интерес к португальцу проявляли топ-клубы АПЛ.

В прошлом сезоне на счету Фернандеша 31 гол и 15 результативных передач в 52 матчах.

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