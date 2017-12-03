"Реал" может подписать Салаха уже в январе

Мадридский "Реал" может подписать вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, вопрос о приобретении королевским клубом 25-летнего египтянина может быть закрыт уже в течение ближайших нескольких недель.

В нынешнем сезоне Салах забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, об интересе "Реала" к Салаху рассказал Эктор Купер. | soccernews.ru