"Реал" может подписать Салаха уже в январе

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

"Реал" может подписать Салаха уже в январеМадридский "Реал" может подписать вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, вопрос о приобретении королевским клубом 25-летнего египтянина может быть закрыт уже в течение ближайших нескольких недель.

В нынешнем сезоне Салах забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, об интересе "Реала" к Салаху рассказал Эктор Купер. | soccernews.ru

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