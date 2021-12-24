"Реал" может подписать суперталанта из "Аякса"
Фото: инстаграм Гравенберха/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен серьезно усилить команду в летнее трансферное окно 2022 года и, в частности, планирует подписать полузащитника.
Как сообщает издание DefensaCentral, королевский клуб уже работает над трансфером 19-летнего хавбека "Аякса" Райана Гравенберха.
По информации источника, "сливочные" в данный момент работает с агентом голландского полузащитника Мино Райолой.
Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Гравенберх сыграл 18 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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