"Реал" может подписать суперталанта из "Аякса"

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"Реал" может подписать суперталанта из "Аякса"Фото: инстаграм Гравенберха/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен серьезно усилить команду в летнее трансферное окно 2022 года и, в частности, планирует подписать полузащитника.

Как сообщает издание DefensaCentral, королевский клуб уже работает над трансфером 19-летнего хавбека "Аякса" Райана Гравенберха.

По информации источника, "сливочные" в данный момент работает с агентом голландского полузащитника Мино Райолой.

Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Гравенберх сыграл 18 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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