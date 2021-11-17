"Реал" может подписать ван де Бека
Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен
Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может перейти в один из испанских топ-клубов, сообщает Fichajes.
По информации источника, в экс-полузащитнике "Аякса" заинтересован мадридский "Реал".
Отмечается, что королевский клуб хочет подписать футболиста по скидке, так как полузащитник почти не получает игровую практику в стане "Юнайтед".
В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 5 матчах, проведя на поле в общей сложности 154 минуты.
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